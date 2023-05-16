Применяемый в зоне СВО дрон обнаружили на территории медклиники в Подмосковье
Дрон без батарейки и карты памяти нашли на территории медцентра в Люберцах
В подмосковных Люберцах на территории частного медицинского центра "Марусино" обнаружен беспилотник, применяемый в зоне спецоперации для ведения разведки. Об этом сообщает SHOT.
Дрон MAVIC-3 во время утреннего обхода нашёл охранник клиники. Он разглядел разбитый коптер в траве и вызвал полицию. Прибывшие специалисты не обнаружили на аппарате взрывчатки, кроме того, в нём не было батарейки и карты памяти. Сейчас специалисты устанавливают, как дрон оказался в этом месте.
Лайф ранее сообщал, что российские пограничники отбили атаку двух украинских дронов-камикадзе в Суджанском районе Курской области. Дроны ВСУ летели в сторону школы Гуева. Накануне вечером украинские вооружённые силы запустили в сторону Курска ещё два дрона — один из них ударил по зданию регионального УФСБ. Пострадало пять пограничников.
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