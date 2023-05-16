Применяемый в зоне СВО дрон обнаружили на территории медклиники в Подмосковье

В подмосковных Люберцах на территории частного медицинского центра "Марусино" обнаружен беспилотник, применяемый в зоне спецоперации для ведения разведки. Об этом сообщает SHOT.

Дрон MAVIC-3 во время утреннего обхода нашёл охранник клиники. Он разглядел разбитый коптер в траве и вызвал полицию. Прибывшие специалисты не обнаружили на аппарате взрывчатки, кроме того, в нём не было батарейки и карты памяти. Сейчас специалисты устанавливают, как дрон оказался в этом месте.