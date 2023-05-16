В Курской области пограничники сбили два дрона ВСУ, летевших в сторону школы

В районе 15 часов сотрудники погранслужбы лишили БПЛА связи прямо "на входе", дроны рухнули примерно в 500 метрах от границы. Оба БПЛА взорвались при падении.

Вечером 15 мая ВСУ запустили в сторону Курской области ещё два дрона — один из них ударил по зданию регионального УФСБ. Пострадало пять пограничников. Их состояние оценивается как стабильное. Ещё один украинский квадрокоптер подорвал экскаватор с водителем, мужчина был госпитализирован с травмами.