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16 мая, 13:41

В Курской области пограничники сбили два дрона ВСУ, летевших в сторону школы

Российские пограничники отбили атаку двух украинских дронов-камикадзе в Суджанском районе Курской области. По информации SHOT, беспилотники ВСУ летели в сторону школы Гуева.

В районе 15 часов сотрудники погранслужбы лишили БПЛА связи прямо "на входе", дроны рухнули примерно в 500 метрах от границы. Оба БПЛА взорвались при падении.

SHOT уточняет, что результатом нападения беспилотников ВСУ стали только повреждения экскаватора — машину задело осколками, повреждены стёкла и топливный бак.

Появилось видео, как украинский дрон сгорел после перехвата его российскими пограничниками

Появилось видео, как украинский дрон сгорел после перехвата его российскими пограничниками

Вечером 15 мая ВСУ запустили в сторону Курской области ещё два дрона — один из них ударил по зданию регионального УФСБ. Пострадало пять пограничников. Их состояние оценивается как стабильное. Ещё один украинский квадрокоптер подорвал экскаватор с водителем, мужчина был госпитализирован с травмами.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Ирина Фальке
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