Дрон ВСУ подорвал экскаватор с водителем в Курской области

В Суджанском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на кабину работающего экскаватора, водитель госпитализирован с травмами. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.





"Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что мужчину оперативно доставили в центральную районную больницу. Помощь пострадавшему оказывают как местные, так и столичные хирурги, уточнил он.