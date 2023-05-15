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15 мая, 18:09

Дрон ВСУ подорвал экскаватор с водителем в Курской области

Украинский дрон сбросил бомбу на экскаватор в Курской области, водитель ранен

В Суджанском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на кабину работающего экскаватора, водитель госпитализирован с травмами. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

  • Последствия удара по экскаватору с украинского БПЛА. Фото © t.me / Роман Старовойт
    Последствия удара по экскаватору с украинского БПЛА. Фото © t.me / Роман Старовойт
  • Последствия удара по экскаватору с украинского БПЛА. Фото © t.me / Роман Старовойт
    Последствия удара по экскаватору с украинского БПЛА. Фото © t.me / Роман Старовойт

Последствия удара по экскаватору с украинского БПЛА. Фото © t.me / Роман Старовойт

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"Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что мужчину оперативно доставили в центральную районную больницу. Помощь пострадавшему оказывают как местные, так и столичные хирурги, уточнил он.

Неизвестный дрон рухнул и взорвался в Крыму

Неизвестный дрон рухнул и взорвался в Крыму

Ранее днём украинские военные атаковали два населённых пункта Курской области. В результате обстрела около 600 человек остались без света.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Ирина Фальке
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