ВСУ оставили без электричества около 600 жителей Курской области
Старовойт: Около 600 человек остались без света после обстрела ВСУ двух сёл
Украинские военные атаковали два населённых пункта Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня утром ВСУ обстреляли населённые пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе", — написал он в телеграм-канале.
К счастью, в результате действий украинской стороны никто не пострадал. При этом оказалась повреждена линия электропередачи. Из-за этого порядка 600 жителей области остались без света. Глава региона заверил, что аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам и в скором времени устранят неполадки.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ с дрона атаковали нефтебазу в Брянской области. Украинские военные сбросили два снаряда на нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" в Клинцах. Воронки от боеприпасов диаметром порядка десяти сантиметров нашли при обходе территории между резервуарами.
Telegram / Роман Старовойт