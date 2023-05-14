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14 мая, 08:13

В Брянской области с дрона атаковали нефтебазу, но промахнулись

В Брянской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Клинцах

В Брянской области ВСУ нанесли удары по нефтебазе АО "Брянскнефтепродукт" в Клинцах. Предположительно, с беспилотника на предприятие сбросили два снаряда.

Как сообщает SHOT, две воронки от взрывов обнаружили охранники нефтебазы. Диаметр каждой из них составляет около 10 сантиметров.

Воронки нашли при обходе территории между резервуарами. Они не были заполнены нефтепродуктами. В результате инцидента пострадавших нет. Обошлось также без утечек и возгорания.

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Ранее Лайф сообщал о том, что ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате случившегося никто не пострадал.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Narciso Contreras

Илья Суриков
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