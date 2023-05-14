Житель Артёмовска рассказал, как вагнеровцы спасли его из заминированного дома

Бойцы ЧВК "Вагнер" спасли мирных жителей, которые оказались заблокированы в заминированном украинскими силовиками подвале дома в Артёмовске. Об этом рассказал один из горожан, Олег Корнеев.

По его словам, возле подвала была кучка угля, куда местные жители постоянно ходили на свой страх и риск, чтобы набрать запасов. А в очередной раз они увидели лежащую рядом мину. Через два дня после этого всех находящихся в подвале вывели российские бойцы.

"Сначала услышали голос: "Живые кто есть?" — причём русский язык. Но мы не поверили этому. А потом они предупредили, молодцы: "Ребята, давайте уходите в одну сторону подвала, эту сторону мы сейчас будем подрывать, чтобы сделать вам проход, чтобы вы могли вылезти", — поделился спасённый в беседе с РИА "Новости".

Затем произошёл взрыв, и люди вышли из подвала. После этого вагнеровцы разминировали весь дом. Выяснилось, что мина на входе в подвал была с дистанционным взрывателем.