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Опубликовано 14 мая 2023, 07:29
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Житель Артёмовска рассказал, как вагнеровцы спасли его из заминированного дома

Житель Артёмовска Корнеев: ЧВК "Вагнер" спасла жильцов заминированного ВСУ дома

Бойцы ЧВК "Вагнер" спасли мирных жителей, которые оказались заблокированы в заминированном украинскими силовиками подвале дома в Артёмовске. Об этом рассказал один из горожан, Олег Корнеев.

По его словам, возле подвала была кучка угля, куда местные жители постоянно ходили на свой страх и риск, чтобы набрать запасов. А в очередной раз они увидели лежащую рядом мину. Через два дня после этого всех находящихся в подвале вывели российские бойцы.

"Сначала услышали голос: "Живые кто есть?" — причём русский язык. Но мы не поверили этому. А потом они предупредили, молодцы: "Ребята, давайте уходите в одну сторону подвала, эту сторону мы сейчас будем подрывать, чтобы сделать вам проход, чтобы вы могли вылезти", — поделился спасённый в беседе с РИА "Новости".

Затем произошёл взрыв, и люди вышли из подвала. После этого вагнеровцы разминировали весь дом. Выяснилось, что мина на входе в подвал была с дистанционным взрывателем.

В Артёмовске бойцы "Вагнера" спасли из подвала молодую семью с новорождённым
В Артёмовске бойцы "Вагнера" спасли из подвала молодую семью с новорождённым

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" продвинулась на 400 метров в Артёмовске. Противник контролирует уже менее двух квадратных километров площади города.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Евгения Колесникова
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