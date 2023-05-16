Появилось видео, как украинский дрон сгорел после перехвата его российскими пограничниками
Российские пограничники перехватили под Белгородом украинский дрон-разведчик
Сотрудники Пограничной службы РФ в Белгородской области сбили ружьём радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинский разведывательный БПЛА.
Украинский дрон-разведчик, подбитый на границе с Белгородской областью. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, военные заметили квадрокоптер с камерой в районе Шебекина. Он летел из Харьковской области.
Подбитый дрон-разведчик рухнул на землю, загорелся от короткого замыкания и окончательно вышел из строя.
Ранее сообщалось, что ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли запрещёнными фосфорными бомбами несколько сёл под Белгородом. Возле села Нижние Мельницы упало 12 зажигательных боеприпасов калибра 122 мм. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Лайф публиковал видео и снимки с места обстрела.
t.me / SHOT