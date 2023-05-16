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16 мая, 10:16

Появилось видео, как украинский дрон сгорел после перехвата его российскими пограничниками

Российские пограничники перехватили под Белгородом украинский дрон-разведчик

Сотрудники Пограничной службы РФ в Белгородской области сбили ружьём радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинский разведывательный БПЛА.

Украинский дрон-разведчик, подбитый на границе с Белгородской областью. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, военные заметили квадрокоптер с камерой в районе Шебекина. Он летел из Харьковской области.

Подбитый дрон-разведчик рухнул на землю, загорелся от короткого замыкания и окончательно вышел из строя.

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Украинский дрон ударил по зданию УФСБ по Курской области, ранено пять сотрудников

Ранее сообщалось, что ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли запрещёнными фосфорными бомбами несколько сёл под Белгородом. Возле села Нижние Мельницы упало 12 зажигательных боеприпасов калибра 122 мм. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Лайф публиковал видео и снимки с места обстрела.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ирина Фальке
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