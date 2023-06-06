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6 июня, 16:52

Российский дрон-камикадзе "Привет-82" прошёл апробацию Минобороны

<p>Беспилотник "Привет-82". Фото © VK \ <a href="https://vk.com/kb_oko?z=photo-215226561_457239067/wall-215226561_398" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kb_oko</a></p>

Беспилотник "Привет-82". Фото © VK \ kb_oko

Новейший российский дрон-камикадзе "Привет-82", который разрабатывали в КБ "Око", прошёл апробацию Министерства обороны РФ. Об этом заявил совладелец и генеральный директор конструкторского бюро Вадим Жернов.

"Получили протокол о том, что мы прошли апробацию Министерства обороны. Это было 19 мая", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

В документах сказано, что беспилотник проверили на дальность и время полёта с нагрузкой на дистанцию в десять километров. Аппарат штатно запустился, устойчиво управлялся в течение полётов, отключал и включал заново двигатели при отработке пикирования на цель, а также произвёл повтор атаки в бесшумном режиме. В ходе тестов также была показана передача управления в полёте от одного оператора к другому.

Кроме того, БПЛА доказал возможность сохранения работы каналов управления и передачи данных при применении противником комплекса РЭБ. Сигналы глобальной спутниковой навигационной системы были подавлены на дальности 2500 метров, затем дрон осуществлял навигацию без них. При этом "Привет-82" может нести боевую часть массой свыше пяти килограмм на дальность около 30 км.

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Ранее Лайф писал, что дроны-камикадзе "Привет-82" прошли испытания в ЛНР и ДНР. По данным КБ "Око", сейчас в зоне спецоперации задействовано 12 таких БПЛА.

Никита Осипов
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