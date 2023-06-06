Российский дрон-камикадзе "Привет-82" прошёл апробацию Минобороны

Новейший российский дрон-камикадзе "Привет-82", который разрабатывали в КБ "Око", прошёл апробацию Министерства обороны РФ. Об этом заявил совладелец и генеральный директор конструкторского бюро Вадим Жернов.

"Получили протокол о том, что мы прошли апробацию Министерства обороны. Это было 19 мая", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

В документах сказано, что беспилотник проверили на дальность и время полёта с нагрузкой на дистанцию в десять километров. Аппарат штатно запустился, устойчиво управлялся в течение полётов, отключал и включал заново двигатели при отработке пикирования на цель, а также произвёл повтор атаки в бесшумном режиме. В ходе тестов также была показана передача управления в полёте от одного оператора к другому.

Кроме того, БПЛА доказал возможность сохранения работы каналов управления и передачи данных при применении противником комплекса РЭБ. Сигналы глобальной спутниковой навигационной системы были подавлены на дальности 2500 метров, затем дрон осуществлял навигацию без них. При этом "Привет-82" может нести боевую часть массой свыше пяти килограмм на дальность около 30 км.