"Проверенная в боях рабочая лошадка": Российский штурмовик в США назвали "летающим танком"
Обозреватель из США Осборн назвал "летающим танком" российский Су-25
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Российский самолёт Су-25 можно смело охарактеризовать как "летающий танк" ВС РФ, который сравним по своей мощи с американским штурмовиком A-10. Об этом написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.
"Су-25 — это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки наземных войск в военных конфликтах", — отмечается в публикации.
Издание напоминает, что это одноместный двухмоторный самолёт, появившийся в 1975 году, его назначение — обеспечивать поддержку пехоты с воздуха. Су-25 прошёл боевое крещение в Афганистане, Чечне и теперь используется российскими военными на Украине в ходе спецоперации. С американским А-10 его роднят хорошее боевое оснащение и дальность полёта.
Ранее сообщалось, что во втором полугодии этого года будет подготовлена первая серийная партия доработанных автоматов АК-12. Их корректировали по опыту спецоперации.