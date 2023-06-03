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3 июня, 15:16

"Проверенная в боях рабочая лошадка": Российский штурмовик в США назвали "летающим танком"

Обозреватель из США Осборн назвал "летающим танком" российский Су-25

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Российский самолёт Су-25 можно смело охарактеризовать как "летающий танк" ВС РФ, который сравним по своей мощи с американским штурмовиком A-10. Об этом написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.

"Су-25 это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки наземных войск в военных конфликтах", — отмечается в публикации.

Издание напоминает, что это одноместный двухмоторный самолёт, появившийся в 1975 году, его назначение — обеспечивать поддержку пехоты с воздуха. Су-25 прошёл боевое крещение в Афганистане, Чечне и теперь используется российскими военными на Украине в ходе спецоперации. С американским А-10 его роднят хорошее боевое оснащение и дальность полёта.

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Татьяна Миссуми
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