Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении

Авиация российской группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по живой силе, вооружению и военной технике украинской армии на Купянском направлении. Цель была поражена экипажами ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовиками Су-25. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск Сергей Зыбинский.

"Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, ракетчики группировки нанесли удар из системы залпового огня "Торнадо-С" по сосредоточению противника в районе Староверовки, а у Кисловки бойцы атаковали позиции противника из миномётов "Сани" и танков Т-72Б3. В результате ВСУ лишились взвода солдат, одного БТР и грузового автомобиля.