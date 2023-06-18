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Регион
Опубликовано 18 июня 2023, 02:21
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Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: Российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению ВСУ

Авиация российской группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по живой силе, вооружению и военной технике украинской армии на Купянском направлении. Цель была поражена экипажами ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовиками Су-25. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск Сергей Зыбинский.

"Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, ракетчики группировки нанесли удар из системы залпового огня "Торнадо-С" по сосредоточению противника в районе Староверовки, а у Кисловки бойцы атаковали позиции противника из миномётов "Сани" и танков Т-72Б3. В результате ВСУ лишились взвода солдат, одного БТР и грузового автомобиля.

Высокоточный удар нанесён по одному из центров принятия решений ВСУ
Высокоточный удар нанесён по одному из центров принятия решений ВСУ

Ранее сообщалось, что российские военные инженеры уничтожили опорный и наблюдательный пункт ВСУ, направив на него заминированный трофейный легкобронированный гусеничный тягач с системой дистанционного подрыва. Противник понёс значительные потери.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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