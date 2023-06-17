Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР

Кроме того, военные инженеры уничтожили опорный и наблюдательный пункт ВСУ, направив на него заминированный трофейный легкобронированный гусеничный тягач с системой дистанционного подрыва. Командир инженерного взвода с позывным Барнаул и механик-водитель выдвинулись в сторону украинских позиций. Примерно в 300 метрах от противника водитель поставил машину на ручной газ и выпрыгнул. Барнаул наблюдал со стороны и, дождавшись, когда машина приблизится непосредственно к позициям, произвёл взрыв. По его словам, взрывчатых веществ было применено достаточно много: около трёх с половиной тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100. Противник понёс значительные потери.