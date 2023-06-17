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Опубликовано 17 июня 2023, 04:57

Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР

Минобороны: Военные РФ подорвали опорный пункт ВСУ благодаря трофейному БТР

Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ, его личный состав и бронеавтомобили Bradley. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинские военные пытались перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений, но грамотно установленное минное поле предотвратило прорыв. В итоге две бронированные машины противника были уничтожены.

Кроме того, военные инженеры уничтожили опорный и наблюдательный пункт ВСУ, направив на него заминированный трофейный легкобронированный гусеничный тягач с системой дистанционного подрыва. Командир инженерного взвода с позывным Барнаул и механик-водитель выдвинулись в сторону украинских позиций. Примерно в 300 метрах от противника водитель поставил машину на ручной газ и выпрыгнул. Барнаул наблюдал со стороны и, дождавшись, когда машина приблизится непосредственно к позициям, произвёл взрыв. По его словам, взрывчатых веществ было применено достаточно много: около трёх с половиной тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100. Противник понёс значительные потери.

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Ранее сообщалось, что войска РФ уничтожили свыше десяти тысяч украинских танков и бронемашин с начала СВО, а также свыше 400 истребителей.

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Кадр видео Минобороны РФ

Лариса Сафронова
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