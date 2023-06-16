Войска РФ уничтожили свыше 10 тыс. украинских танков и бронемашин с начала СВО

Российские военные подбили более 10 тысяч танков и других боевых бронированных машин украинской армии, а также свыше 400 истребителей противника с начала спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолёта, 238 вертолётов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 10 983 единицы специальной военной автомобильной техники", — уточнил он.