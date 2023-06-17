Украинцев разозлил французский репортаж из российских окопов

Французский телеканал TF1 снял репортаж с позиций Российской армии в зоне военной спецоперации. Украинцы оказались этим крайне недовольны, сообщает издание "Страна".

Репортаж французского телеканала в зоне СВО. Видео © Twitter / TF1Info

Французский журналист во время съёмок побывал в укреплениях ВС РФ, перемещался между укреплёнными районами с российскими военными и посмотрел на стрельбу из станкового гранатомёта. Это выдавалось в эфир вперемешку с кадрами от Минобороны России. Также в репортаже наши солдаты и офицеры рассказывали, что готовились к наступлению Киева.

Украинцы в результате остались недовольны из-за того, что французский телеканал не стал осуждать действия российской стороны и открыто поддерживать ВСУ.