Украинцев разозлил французский репортаж из российских окопов
Репортаж французского TF1 с позиции ВС РФ в зоне спецоперации возмутил украинцев
Французский телеканал TF1 снял репортаж с позиций Российской армии в зоне военной спецоперации. Украинцы оказались этим крайне недовольны, сообщает издание "Страна".
Репортаж французского телеканала в зоне СВО. Видео © Twitter / TF1Info
Французский журналист во время съёмок побывал в укреплениях ВС РФ, перемещался между укреплёнными районами с российскими военными и посмотрел на стрельбу из станкового гранатомёта. Это выдавалось в эфир вперемешку с кадрами от Минобороны России. Также в репортаже наши солдаты и офицеры рассказывали, что готовились к наступлению Киева.
Украинцы в результате остались недовольны из-за того, что французский телеканал не стал осуждать действия российской стороны и открыто поддерживать ВСУ.
Ранее украинцы вскрыли правду о трюке ВСУ с "российскими ракетами-призраками" над Киевом во время визита делегации из ЮАР. Как оказалось, это были только пуски ракет системы ПВО в воздух, хотя ни пролётов, ни тем более прилётов российских ракет не было.
Twitter / TF1Info