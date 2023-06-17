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Опубликовано 17 июня 2023, 15:16
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Украинцев разозлил французский репортаж из российских окопов

Репортаж французского TF1 с позиции ВС РФ в зоне спецоперации возмутил украинцев

Французский телеканал TF1 снял репортаж с позиций Российской армии в зоне военной спецоперации. Украинцы оказались этим крайне недовольны, сообщает издание "Страна".

Репортаж французского телеканала в зоне СВО. Видео © Twitter / TF1Info

Французский журналист во время съёмок побывал в укреплениях ВС РФ, перемещался между укреплёнными районами с российскими военными и посмотрел на стрельбу из станкового гранатомёта. Это выдавалось в эфир вперемешку с кадрами от Минобороны России. Также в репортаже наши солдаты и офицеры рассказывали, что готовились к наступлению Киева.

Украинцы в результате остались недовольны из-за того, что французский телеканал не стал осуждать действия российской стороны и открыто поддерживать ВСУ.

Попытки наступления ВСУ по трём направлениям закончились неудачей
Попытки наступления ВСУ по трём направлениям закончились неудачей

Ранее украинцы вскрыли правду о трюке ВСУ с "российскими ракетами-призраками" над Киевом во время визита делегации из ЮАР. Как оказалось, это были только пуски ракет системы ПВО в воздух, хотя ни пролётов, ни тем более прилётов российских ракет не было.

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Twitter / TF1Info

Евгения Колесникова
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