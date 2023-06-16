Утренняя "ракетная атака на Киев" оказалась фейком и "театральным представлением" для делегации из ЮАР. Об этом жители украинской столицы рассказали телеграм-каналу Mash.

По информации местных, всё, что они видели, — это лишь пуски ракет ПВО в воздух, в то время как ни пролётов, ни тем более прилётов российских ракет не было. По их словам, подобное происходило и во время визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца. В тот раз перепуганного немецкого лидера прятали в бомбоубежище.

Сегодня в Киев с официальным визитом прибыла делегация из Южно-Африканской Республики. И воздушная тревога в столице Украины началась как раз тогда, когда стартовала официальная программа для гостей.