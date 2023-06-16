Украинцы вскрыли правду о трюке ВСУ с "российскими ракетами-призраками" над Киевом
Mash: "Пролёты российских ракет над Киевом" оказались шоу для делегации из ЮАР
Утренняя "ракетная атака на Киев" оказалась фейком и "театральным представлением" для делегации из ЮАР. Об этом жители украинской столицы рассказали телеграм-каналу Mash.
По информации местных, всё, что они видели, — это лишь пуски ракет ПВО в воздух, в то время как ни пролётов, ни тем более прилётов российских ракет не было. По их словам, подобное происходило и во время визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца. В тот раз перепуганного немецкого лидера прятали в бомбоубежище.
Сегодня в Киев с официальным визитом прибыла делегация из Южно-Африканской Республики. И воздушная тревога в столице Украины началась как раз тогда, когда стартовала официальная программа для гостей.
Сами же члены африканской миротворческой миссии тоже отметили, что не видели и не слышали взрывов в Киеве. Один из делегатов даже показал снятое им из окна киевской гостиницы видео. В день приезда на Украину делегации из ЮАР мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в городе и добавил, что в области и на подступах к нему работает ПВО. Следом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу, которая была объявлена уже по всей стране.
Shutterstock