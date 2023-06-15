Президенты трёх стран Африки выехали к Зеленскому в Киев с мирной миссией
СМИ: Президенты трёх стран Африки выехали на Украину с мирной миссией
Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов направились на Украину ради переговоров о мире с Владимиром Зеленским. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.
"Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов в четверг посетят Варшаву, откуда отправятся в Киев с миссией мира", — указано в тексте.
По утверждению украинского посла в Польше Василия Зварыча, после чего делегация должна встретиться в Киеве с лидером Незалежной. Африканские президенты собираются провести переговоры и с польским коллегой Анджеем Дудой, информация об этом подтверждается на сайте последнего.
После переговоров в Киеве трио направится в Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа состоится 17 июня. Стороны обсудят мирную инициативу Африки по Украине.
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