Президенты трёх стран Африки выехали к Зеленскому в Киев с мирной миссией

Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов направились на Украину ради переговоров о мире с Владимиром Зеленским. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

"Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов в четверг посетят Варшаву, откуда отправятся в Киев с миссией мира", — указано в тексте.

По утверждению украинского посла в Польше Василия Зварыча, после чего делегация должна встретиться в Киеве с лидером Незалежной. Африканские президенты собираются провести переговоры и с польским коллегой Анджеем Дудой, информация об этом подтверждается на сайте последнего.