В Киеве отвергли призывы из-за рубежа начать переговоры с Россией

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк отверг возможность диалога Киева и Москвы на основе мирных инициатив, которые были предложены Бразилией, Индонезией и государствами Африки. В "Твиттере" он высказал мнение, что любой переговорный процесс сейчас невозможен.

"Это бессмысленно, опасно для Украины и Европы. Для этого вообще нет ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "основ", — написал Подоляк.