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11 июня, 15:35

В Киеве отвергли призывы из-за рубежа начать переговоры с Россией

Подоляк отверг инициативы Бразилии, Индонезии и Африки о переговорах с Россией

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк отверг возможность диалога Киева и Москвы на основе мирных инициатив, которые были предложены Бразилией, Индонезией и государствами Африки. В "Твиттере" он высказал мнение, что любой переговорный процесс сейчас невозможен.

"Это бессмысленно, опасно для Украины и Европы. Для этого вообще нет ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "основ", — написал Подоляк.

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Ранее в Кремле заявили, что сейчас нет даже "хлипкого фундамента" для диалога с Киевом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что указывает на отсутствие желания украинской стороны вести переговоры с Москвой.

Обложка ©

Anadolu Agency via Getty Images / Metin Aktas

Никита Осипов
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