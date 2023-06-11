В Киеве отвергли призывы из-за рубежа начать переговоры с Россией
Подоляк отверг инициативы Бразилии, Индонезии и Африки о переговорах с Россией
Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк отверг возможность диалога Киева и Москвы на основе мирных инициатив, которые были предложены Бразилией, Индонезией и государствами Африки. В "Твиттере" он высказал мнение, что любой переговорный процесс сейчас невозможен.
"Это бессмысленно, опасно для Украины и Европы. Для этого вообще нет ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "основ", — написал Подоляк.
Ранее в Кремле заявили, что сейчас нет даже "хлипкого фундамента" для диалога с Киевом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что указывает на отсутствие желания украинской стороны вести переговоры с Москвой.
Anadolu Agency via Getty Images / Metin Aktas