"Нет даже хлипкого фундамента": В Кремле оценили вероятность переговоров с Киевом

На данный момент нет "хотя бы хлипкого фундамента", чтобы вести переговоры с руководством Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков ответил на вопрос о вероятности переговоров с Киевом. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Сейчас никаких предпосылок для договорённостей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на отсутствие желания украинской стороны вести переговоры с Москвой, в частности, указывают неготовность и непозволенность киевскому режиму вести переговоры без "дипломатических экивоков".