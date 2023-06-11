Регион

Уведомления отключены

11 июня, 09:34

"Нет даже хлипкого фундамента": В Кремле оценили вероятность переговоров с Киевом

Песков: Сейчас нет даже "хлипкого фундамента" для диалога с Киевом

На данный момент нет "хотя бы хлипкого фундамента", чтобы вести переговоры с руководством Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков ответил на вопрос о вероятности переговоров с Киевом. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Сейчас никаких предпосылок для договорённостей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на отсутствие желания украинской стороны вести переговоры с Москвой, в частности, указывают неготовность и непозволенность киевскому режиму вести переговоры без "дипломатических экивоков".

Политолог ёмко объяснил слова Медведева о ликвидации киевского режима: С террористами переговоров не ведут

Политолог ёмко объяснил слова Медведева о ликвидации киевского режима: С террористами переговоров не ведут

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не блокировала переговоры по Украине. По её словам, возобновление диалога, прерванного Киевом в прошлом году, зависит от готовности властей Незалежной и в первую очередь их западных кураторов к серьёзному обсуждению нынешних геополитических реалий.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров