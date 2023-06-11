"Нет даже хлипкого фундамента": В Кремле оценили вероятность переговоров с Киевом
Песков: Сейчас нет даже "хлипкого фундамента" для диалога с Киевом
На данный момент нет "хотя бы хлипкого фундамента", чтобы вести переговоры с руководством Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков ответил на вопрос о вероятности переговоров с Киевом. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Сейчас никаких предпосылок для договорённостей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, на отсутствие желания украинской стороны вести переговоры с Москвой, в частности, указывают неготовность и непозволенность киевскому режиму вести переговоры без "дипломатических экивоков".
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не блокировала переговоры по Украине. По её словам, возобновление диалога, прерванного Киевом в прошлом году, зависит от готовности властей Незалежной и в первую очередь их западных кураторов к серьёзному обсуждению нынешних геополитических реалий.
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