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7 июня, 13:29

Захарова заявила, что Россия никогда не блокировала переговоры по Украине

Россия никогда не блокировала переговоры по урегулированию кризиса на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она никогда их не блокировала", — отметила дипломат.

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По словам Захаровой, возобновление переговорного процесса, прерванного Киевом в прошлом году, зависит от готовности властей Украины и в первую очередь их западных кураторов к серьёзному обсуждению нынешних геополитических реалий. Этой готовности Москва пока не наблюдает. Дипломат напомнила, что киевский режим сам себе запретил на законодательном уровне вести переговоры с Москвой.

Ранее Мария Захарова заявила, что власти Украины, как и все экстремистские организации, однажды направят своё "террористическое нутро" против собственных создателей.

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Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service

Иван Косицын
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