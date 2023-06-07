Захарова заявила, что Россия никогда не блокировала переговоры по Украине

Россия никогда не блокировала переговоры по урегулированию кризиса на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она никогда их не блокировала", — отметила дипломат.

По словам Захаровой, возобновление переговорного процесса, прерванного Киевом в прошлом году, зависит от готовности властей Украины и в первую очередь их западных кураторов к серьёзному обсуждению нынешних геополитических реалий. Этой готовности Москва пока не наблюдает. Дипломат напомнила, что киевский режим сам себе запретил на законодательном уровне вести переговоры с Москвой.