ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 14:34
10602

Зеленский на встрече с посланником Ватикана выступил против прекращения огня

Зеленский заявил, что прекращение огня не приведёт к миру на Украине

Прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру. Об этом заявил лидер Незалежной в ходе встречи с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи.

Представитель Ватикана приехал в Киев в качестве посланника по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский встретился с Дзуппи, после чего заявил, что украинские власти рассматривают только свой вариант по достижению мира.

"Глава государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведёт к установлению мира", — сказано в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Подоляк выдвинул условия для одобрения Киевом миссии Ватикана по украинскому конфликту
Подоляк выдвинул условия для одобрения Киевом миссии Ватикана по украинскому конфликту

Кроме того, Зеленский призвал Ватикан внести вклад в имплементацию украинского "мирного плана", в частности, в вопросе освобождения пленных.

Напомним, что папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине. Недавно СМИ сообщали, что Ватикан достиг предварительной договорённости о визите спецпосланников в Москву и Киев для обсуждения перемирия. Глава "мирной миссии" кардинал Маттео Дзуппи 5 июня совершил визит в украинскую столицу. Как заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, позже Дзуппи планирует приехать и в РФ.

В графике Путина пока нет встречи с посланником папы римского
В графике Путина пока нет встречи с посланником папы римского
BannerImage

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Ватикан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar