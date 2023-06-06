Зеленский на встрече с посланником Ватикана выступил против прекращения огня

Прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру. Об этом заявил лидер Незалежной в ходе встречи с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи.

Представитель Ватикана приехал в Киев в качестве посланника по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский встретился с Дзуппи, после чего заявил, что украинские власти рассматривают только свой вариант по достижению мира.

"Глава государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведёт к установлению мира", — сказано в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Кроме того, Зеленский призвал Ватикан внести вклад в имплементацию украинского "мирного плана", в частности, в вопросе освобождения пленных.