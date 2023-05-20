Папа римский назначил главу миссии мира по Украине от Ватикана

Мирную миссию по Украине возглавит глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи. Такое поручение архиепископу отдал папа римский Франциск. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Миссия <...> будет способствовать ослаблению напряжённости в конфликте на Украине в надежде, которую никогда не оставлял понтифик, что это может способствовать мирному урегулированию", — говорится в заявлении.

Миссия, по словам Бруни, согласована с государственным секретариатом — правительством Ватикана. Сроки и условия её проведения в настоящее время изучаются, добавил он.