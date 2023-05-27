Подоляк выдвинул условия для одобрения Киевом миссии Ватикана по украинскому конфликту
Подоляк заявил, что Ватикан должен потребовать вывести войска ВС РФ с Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев поддержит мирную "миссию" Ватикана по украинскому конфликту, если её основным посылом будет "вывод российских войск" с территории Украины. Об этом политик рассказал в беседе с Corriere della Sera.
"Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России", — подчеркнул Подоляк.
Также Святой престол должен согласиться с тезисом о "территориальной целостности Украины" и оказать помощь в возвращении на родину "украинских военнопленных, гражданских заключённых и детей". Только при этих условиях Киев готов поддержать план папы римского Франциска, заключил Подоляк.
Как писал ранее Лайф, Ватикан достиг предварительной договорённости о визите спецпосланников папы римского в Москву и Киев для обсуждения перемирия на Украине. Мирную миссию по Украине возглавит глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи.
TACC / AP Photo / Nicolae Dumitrache