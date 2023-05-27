Подоляк выдвинул условия для одобрения Киевом миссии Ватикана по украинскому конфликту

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев поддержит мирную "миссию" Ватикана по украинскому конфликту, если её основным посылом будет "вывод российских войск" с территории Украины. Об этом политик рассказал в беседе с Corriere della Sera.

"Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России", — подчеркнул Подоляк.

Также Святой престол должен согласиться с тезисом о "территориальной целостности Украины" и оказать помощь в возвращении на родину "украинских военнопленных, гражданских заключённых и детей". Только при этих условиях Киев готов поддержать план папы римского Франциска, заключил Подоляк.