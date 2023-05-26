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26 мая, 06:13

В МИД оценили попытки папы римского разрешить украинский конфликт

МИД РФ одобрил желание Ватикана помочь с урегулированием конфликта на Украине

Москве известно о намерении папы римского Франциска направить в РФ посланника в рамках мирной инициативы по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.

"Насколько нам известно, 20 мая официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни подтвердил, что в рамках своей мирной инициативы папа римский Франциск планирует направить в Россию председателя Итальянской епископской конференции кардинала Маттео Дзуппи", — подчеркнули в ведомстве.

Однако пока не было предпринято каких-либо шагов по организации поездки Дзуппи со стороны Ватикана. Российские власти положительно оценивают попытки понтифика урегулировать украинский конфликт. При этом в МИД подчеркнули, что любые усилия в данном направлении будут иметь смысл только при условии учёта известной позиции Москвы в отношении вероятных мирных переговоров с Киевом.

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Как писал ранее Лайф, Ватикан достиг предварительной договорённости о визите спецпосланников папы римского в Москву и Киев для обсуждения перемирия на Украине. Глава миссии мира по Незалежной уже назначен.

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Светлана Оперук
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