В МИД оценили попытки папы римского разрешить украинский конфликт

Москве известно о намерении папы римского Франциска направить в РФ посланника в рамках мирной инициативы по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.

"Насколько нам известно, 20 мая официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни подтвердил, что в рамках своей мирной инициативы папа римский Франциск планирует направить в Россию председателя Итальянской епископской конференции кардинала Маттео Дзуппи", — подчеркнули в ведомстве.

Однако пока не было предпринято каких-либо шагов по организации поездки Дзуппи со стороны Ватикана. Российские власти положительно оценивают попытки понтифика урегулировать украинский конфликт. При этом в МИД подчеркнули, что любые усилия в данном направлении будут иметь смысл только при условии учёта известной позиции Москвы в отношении вероятных мирных переговоров с Киевом.