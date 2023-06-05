В графике Путина пока нет встречи с посланником папы римского

В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет, если появится, то мы сообщим", — отметил представитель Кремля.

Напомним, что папа римский решил провести "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине. Недавно СМИ сообщали, что Ватикан достиг предварительной договорённости о визите спецпосланников в Москву и Киев для обсуждения перемирия. Тем временем глава "мирной миссии" кардинал Маттео Дзуппи уже сегодня,5 июня, совершит визит в Киев. Как заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, позже Дзуппи планирует приехать и в Россию.