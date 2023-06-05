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5 июня, 09:17

В графике Путина пока нет встречи с посланником папы римского

В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет, если появится, то мы сообщим", — отметил представитель Кремля.

Захарова высказалась о секретной "мирной миссии" папы римского по Украине

Захарова высказалась о секретной "мирной миссии" папы римского по Украине

Напомним, что папа римский решил провести "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине. Недавно СМИ сообщали, что Ватикан достиг предварительной договорённости о визите спецпосланников в Москву и Киев для обсуждения перемирия. Тем временем глава "мирной миссии" кардинал Маттео Дзуппи уже сегодня,5 июня, совершит визит в Киев. Как заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, позже Дзуппи планирует приехать и в Россию.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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