НАТО не будет принимать Украину в свои ряды, чтобы не провоцировать Россию. Об этом в публикации для издания dikGAZETE написал турецкий журналист Эрхан Алтыпармак.

Он считает, что альянс не хочет третьей мировой или ядерной войны с РФ, поэтому западные страны продолжают "водить за нос" киевский режим, несмотря на обещания, которые они дали раньше.

"В то время как НАТО уже и так де-факто участвует в военном конфликте, поставляя вооружения Украине, киевский режим никогда не уклонялся от цели превратить региональное вооружённое столкновение в третью мировую или ядерную войну", — написал колумнист.

В статье отмечается, что Зеленский будто ядовитая змея стремится настроить весь мир против России, но Москва не намерена прекращать военную спецоперацию. Автор публикации считает, что киевский режим должен перестать обманывать свой народ, прекратить теракты и сесть за стол переговоров с Россией.