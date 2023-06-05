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5 июня, 15:07

Писатель Лукьяненко назвал Зеленского марионеткой в театре кукол

Президент Украины Владимир Зеленский похож на марионетку в театре кукол, которая из себя что-то изображает. Об этом заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Он марионетка, которая что-то из себя изображает, где-то даже жалко, что так вот человек попал в это, ну, с тех пор он попал и, как говорит товарищ [мэр Киева Виталий] Кличко, окрасился в те же цвета, в которые окрасился", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Лукьяненко считает, что Зеленский по сравнению с Карабасом-Барабасом даже "не там стоит", он лишь марионетка.

"Что-то произойдёт": Зеленского предупредили о новом ударе после потери Артёмовска

"Что-то произойдёт": Зеленского предупредили о новом ударе после потери Артёмовска

Ранее экс-советник лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что против Зеленского выстраивается внутренний фронт, так как "он уже всем надоел". Причинами недовольства стали провалы ВСУ на фронте, а также некомпетентность правительства.

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Getty Images / Nicolas Economou

Светлана Оперук
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