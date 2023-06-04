"Уже всем надоел": Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
Экс-советник Кучмы Соскин: Против Зеленского выстраивается внутренний фронт
Против президента Украины Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт, так как "он уже всем надоел". Об этом на своём YouTube-канале заявил экс-советник бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
Причинами недовольства Зеленским эксперт назвал провалы ВСУ на фронте, а также некомпетентность правительства. Причём украинского президента, считает Соскин, может ждать противостояние с мэром Киева Виталием Кличко.
"Внутреннее столкновение будет усиливаться по мере ухудшения ситуации извне, поскольку Зеленский сам ничего не может сделать", — добавил он.
Ранее Олег Соскин заявил, что для Владимира Зеленского сгущаются тучи. По его словам, западные партнёры не верят в успех контрнаступления, а на самой Украине становится всё больше недовольных политикой.
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