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4 июня, 12:17

"Уже всем надоел": Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Против Зеленского выстраивается внутренний фронт

Против президента Украины Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт, так как "он уже всем надоел". Об этом на своём YouTube-канале заявил экс-советник бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

Причинами недовольства Зеленским эксперт назвал провалы ВСУ на фронте, а также некомпетентность правительства. Причём украинского президента, считает Соскин, может ждать противостояние с мэром Киева Виталием Кличко.

"Внутреннее столкновение будет усиливаться по мере ухудшения ситуации извне, поскольку Зеленский сам ничего не может сделать", — добавил он.

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Ранее Олег Соскин заявил, что для Владимира Зеленского сгущаются тучи. По его словам, западные партнёры не верят в успех контрнаступления, а на самой Украине становится всё больше недовольных политикой.

Обложка ©

Getty Images / James McGill / SOPA Images / LightRocket

Матвей Константинов
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