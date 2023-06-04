"Уже всем надоел": Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины

Против президента Украины Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт, так как "он уже всем надоел". Об этом на своём YouTube-канале заявил экс-советник бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

Причинами недовольства Зеленским эксперт назвал провалы ВСУ на фронте, а также некомпетентность правительства. Причём украинского президента, считает Соскин, может ждать противостояние с мэром Киева Виталием Кличко.

"Внутреннее столкновение будет усиливаться по мере ухудшения ситуации извне, поскольку Зеленский сам ничего не может сделать", — добавил он.