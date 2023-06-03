Зеленского предупредили о грядущей катастрофе
Экс-советник Кучмы Соскин заявил об ухудшении ситуации для Зеленского
Положение президента Украины Владимира Зеленского ухудшается, так как он теряет поддержку своих западных партнёров. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Европа, прежде всего Западная, не хочет контрнаступления Украины и считает его невозможным. Они считают, что может произойти катастрофа", — сказал он в видеоролике на своём YouTube-канале.
По словам Соскина, и на самой Украине становится всё больше недовольных президентством Зеленского, для которого "наступают очень плохие времена".
Ранее Олег Соскин заявил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за дефицита вооружения. По его словам, украинской армии не хватает всего: людей, танков, артиллерии, БТР, БМП, самолётов и ракет.
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