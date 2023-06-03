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3 июня, 10:41

Зеленского предупредили о грядущей катастрофе

Экс-советник Кучмы Соскин заявил об ухудшении ситуации для Зеленского

Положение президента Украины Владимира Зеленского ухудшается, так как он теряет поддержку своих западных партнёров. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Европа, прежде всего Западная, не хочет контрнаступления Украины и считает его невозможным. Они считают, что может произойти катастрофа", сказал он в видеоролике на своём YouTube-канале.

По словам Соскина, и на самой Украине становится всё больше недовольных президентством Зеленского, для которого "наступают очень плохие времена".

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Ранее Олег Соскин заявил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за дефицита вооружения. По его словам, украинской армии не хватает всего: людей, танков, артиллерии, БТР, БМП, самолётов и ракет.

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Матвей Константинов
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