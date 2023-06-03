Зеленского предупредили о грядущей катастрофе

Положение президента Украины Владимира Зеленского ухудшается, так как он теряет поддержку своих западных партнёров. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Европа, прежде всего Западная, не хочет контрнаступления Украины и считает его невозможным. Они считают, что может произойти катастрофа", — сказал он в видеоролике на своём YouTube-канале.

По словам Соскина, и на самой Украине становится всё больше недовольных президентством Зеленского, для которого "наступают очень плохие времена".