"Что-то произойдёт": Зеленского предупредили о новом ударе после потери Артёмовска
Экс-советник Кучмы Соскин: После Артёмовска ВС России пойдут в наступление
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что войска РФ пойдут в наступление на фоне завершения освобождения Артёмовска.
"Что-то будет. Они пойдут в наступление. Что-то произойдёт", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
По его словам, уже совсем скоро проигрывающая на поле боя украинская армия столкнётся с наступлением российских войск, одержавших успех при освобождении Артёмовска.
Кстати, ранее экс-советник Кучмы объяснил, почему украинская сторона не сможет совершить контрнаступление, которое якобы запланировано на предстоящее лето. По его мнению, всё дело в дефиците вооружения и личного состава. Соскин заявил, что ряды ВСУ и их боеприпасы пополнятся лишь к осени, однако к этому времени появится новая причина.
Telegram / Владимир Зеленский