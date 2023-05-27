"Что-то произойдёт": Зеленского предупредили о новом ударе после потери Артёмовска

По его словам, уже совсем скоро проигрывающая на поле боя украинская армия столкнётся с наступлением российских войск, одержавших успех при освобождении Артёмовска.

Кстати, ранее экс-советник Кучмы объяснил, почему украинская сторона не сможет совершить контрнаступление, которое якобы запланировано на предстоящее лето. По его мнению, всё дело в дефиците вооружения и личного состава. Соскин заявил, что ряды ВСУ и их боеприпасы пополнятся лишь к осени, однако к этому времени появится новая причина.