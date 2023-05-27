Регион

Уведомления отключены

27 мая, 07:39

"Что-то произойдёт": Зеленского предупредили о новом ударе после потери Артёмовска

Экс-советник Кучмы Соскин: После Артёмовска ВС России пойдут в наступление

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что войска РФ пойдут в наступление на фоне завершения освобождения Артёмовска.

"Что-то будет. Они пойдут в наступление. Что-то произойдёт", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, уже совсем скоро проигрывающая на поле боя украинская армия столкнётся с наступлением российских войск, одержавших успех при освобождении Артёмовска.

Почему Украина перенесла сроки наступления на конец лета

Почему Украина перенесла сроки наступления на конец лета

Кстати, ранее экс-советник Кучмы объяснил, почему украинская сторона не сможет совершить контрнаступление, которое якобы запланировано на предстоящее лето. По его мнению, всё дело в дефиците вооружения и личного состава. Соскин заявил, что ряды ВСУ и их боеприпасы пополнятся лишь к осени, однако к этому времени появится новая причина.

Обложка ©

Telegram / Владимир Зеленский

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров