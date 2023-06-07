Захарова: Киев однажды направит "террористическое нутро" против создателей

Власти Украины, как и все экстремистские организации, однажды направят своё "террористическое нутро" против собственных создателей. Такое мнение в ходе брифинга высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я напомню, так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это всё на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей", — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, если у кого-то есть хоть какие-то сомнения, что "киевский режим потом не обернёт своё террористическое нутро против своих же создателей", они жестоко ошибаются.