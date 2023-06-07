Захарова: Киев однажды направит "террористическое нутро" против создателей
Власти Украины, как и все экстремистские организации, однажды направят своё "террористическое нутро" против собственных создателей. Такое мнение в ходе брифинга высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я напомню, так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это всё на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей", — подчеркнула дипломат.
По мнению Захаровой, если у кого-то есть хоть какие-то сомнения, что "киевский режим потом не обернёт своё террористическое нутро против своих же создателей", они жестоко ошибаются.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал контрнаступление, чтобы оправдать полученные деньги и оружие, а также чтобы не разочаровывать Запад, потому что это разочарование может стоить киевским руководителям не только постов, но и жизни.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ