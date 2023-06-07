Медведев: Разочарование Запада может стоить Зеленскому жизни
Президент Украины Владимир Зеленский начал контрнаступление, чтобы оправдать полученные деньги и оружие, а также чтобы не разочаровывать Запад, потому что это разочарование может стоить киевским руководителям не только постов, но и жизни. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, контрнаступление ВСУ для России не стало неожиданностью, поскольку у Киева нет другого выхода.
"Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни. Достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ, и всю кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль. Поэтому выход у киевского режима один — идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных", — написал Медведев в телеграм-канале.
А ранее Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у власти там находится режим Владимира Зеленского. При этом, по его словам, "рано или поздно договариваться придётся".
ТАСС / Сергей Карпухин