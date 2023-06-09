Политолог ёмко объяснил слова Медведева о ликвидации киевского режима: С террористами переговоров не ведут

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужно остановить врага и начать наступление — только так можно раз и навсегда сокрушить киевский режим. Профессор МГИМО, политолог Алексей Подберёзкин в беседе с радио "Комсомольская правда" прокомментировал такую позицию.

"Я бы не стал относиться к заявлению Медведева как декларации, и не только потому, что он заместитель председателя Совбеза и отвечает, собственно, за обеспечение военной операции материально-техническими ресурсами. Он прежде всего обозначил стратегическую цель нашей специальной военной операции, которую дал президент России Владимир Путин, — уничтожение военного потенциала Украины и сохранение нашей идентичности", — сказал Подберёзкин.

При этом никакой речи о мирных переговорах идти не может, подчеркнул профессор. Потому что к террористам надо относиться как к террористам: с ними переговоров не ведут.

"Цели решительные. <...> [Украина] — это искусственно созданное государство, которое, по сути, так и не состоялось, превратившись в набор террористических инструментов. Последний взрыв Каховского водохранилища это наглядно продемонстрировал", — заявил политолог.