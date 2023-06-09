Регион

Уведомления отключены

9 июня, 12:08

Политолог ёмко объяснил слова Медведева о ликвидации киевского режима: С террористами переговоров не ведут

Эксперт Подберёзкин — о режиме Зеленского: С террористами переговоры не ведутся

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужно остановить врага и начать наступление — только так можно раз и навсегда сокрушить киевский режим. Профессор МГИМО, политолог Алексей Подберёзкин в беседе с радио "Комсомольская правда" прокомментировал такую позицию.

"Я бы не стал относиться к заявлению Медведева как декларации, и не только потому, что он заместитель председателя Совбеза и отвечает, собственно, за обеспечение военной операции материально-техническими ресурсами. Он прежде всего обозначил стратегическую цель нашей специальной военной операции, которую дал президент России Владимир Путин, — уничтожение военного потенциала Украины и сохранение нашей идентичности", — сказал Подберёзкин.

При этом никакой речи о мирных переговорах идти не может, подчеркнул профессор. Потому что к террористам надо относиться как к террористам: с ними переговоров не ведут.

"Цели решительные. <...> [Украина] — это искусственно созданное государство, которое, по сути, так и не состоялось, превратившись в набор террористических инструментов. Последний взрыв Каховского водохранилища это наглядно продемонстрировал", — заявил политолог.

Киев усилил сброс воды через Днепрогэс, чтобы усугубить затопление на Херсонщине

Киев усилил сброс воды через Днепрогэс, чтобы усугубить затопление на Херсонщине

Ранее Медведев прокомментировал начало контрнаступления ВСУ, которое Киев так долго анонсировал. Политик подчеркнул, что России не стоит недооценивать противника и не стоит забывать, что Украина и Запад готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли.

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong

Ирина Фальке
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров