Киев усилил сброс воды через Днепрогэс, чтобы усугубить затопление на Херсонщине

"Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через Днепрогэс уровень затопления на территориях Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаётся максимальным — 12 метров", — написал он в телеграм-канале.

По его оценкам, вода может прибывать ещё до десяти суток. Подтопленными остаются 22 273 дома в 17 населённых пунктах, в Новокаховском городском округе уровень воды уменьшился на 2,5 метра и остановился на отметке 9,5 метра, добавил Сальдо. Он подчеркнул, что спасатели продолжают эвакуировать людей даже под украинскими обстрелами, с затопленных районов вывезено свыше 5,8 тысячи человек.