Киев усилил сброс воды через Днепрогэс, чтобы усугубить затопление на Херсонщине
Сальдо: Киев увеличил сброс воды через Днепрогэс, чтобы затопление сохранялось
Киев сознательно увеличил объёмы сброса воды через Днепрогэс, чтобы сохранить уровень затопления высоким. Об этом рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через Днепрогэс уровень затопления на территориях Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаётся максимальным — 12 метров", — написал он в телеграм-канале.
По его оценкам, вода может прибывать ещё до десяти суток. Подтопленными остаются 22 273 дома в 17 населённых пунктах, в Новокаховском городском округе уровень воды уменьшился на 2,5 метра и остановился на отметке 9,5 метра, добавил Сальдо. Он подчеркнул, что спасатели продолжают эвакуировать людей даже под украинскими обстрелами, с затопленных районов вывезено свыше 5,8 тысячи человек.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, в результате чего уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло восемь человек, более двадцати пострадало. Возникла угроза обмеления Каховского магистрального канала, без воды, в частности, могут остаться четыре тысячи человек в Ивановском муниципальном округе. Сальдо пообещал организовать подвоз воды и водоснабжение через артезианские скважины.
ТАСС / Томко Сергей