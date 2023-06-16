Члены миротворческой миссии лидеров стран Африки, которые сейчас находятся в Киеве для встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским, не видели и не слышали взрывов в украинской столице. Об этом официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил журналистам южноафриканского портала News24.

"Мы не слышали и не видели взрыва", — сказал Магвенья и показал снятое им из окна киевской гостиницы видео. На кадрах действительно не слышно сирен воздушной тревоги и нет свидетельств взрывов.