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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 11:37
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Приехавшая к Зеленскому африканская миссия не заметила взрывов в Киеве

Члены африканской миротворческой миссии не видели и не слышали взрывов в Киеве

Члены миротворческой миссии лидеров стран Африки, которые сейчас находятся в Киеве для встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским, не видели и не слышали взрывов в украинской столице. Об этом официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил журналистам южноафриканского портала News24.

"Мы не слышали и не видели взрыва", — сказал Магвенья и показал снятое им из окна киевской гостиницы видео. На кадрах действительно не слышно сирен воздушной тревоги и нет свидетельств взрывов.

Президенты трёх стран Африки выехали к Зеленскому в Киев с мирной миссией
Президенты трёх стран Африки выехали к Зеленскому в Киев с мирной миссией

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрыве. Он уточнил, что в области и на подступах к городу работает ПВО. А глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу, которая была объявлена уже по всей стране.

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Getty Images / Mustafa Ciftci

Андрей Бражников
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