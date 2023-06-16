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16 июня, 08:42

В Киеве после объявления воздушной тревоги звучат взрывы

Жители Киева сообщают о взрывах в украинской столице. Киевские власти подтверждают, что в области и на подступах к городу работает ПВО.

"Взрыв в столице. В Подольском районе", — написал мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу, которая объявлена уже по всей стране.

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А ранее киевляне массово жаловались на закрытые бомбоубежища во время воздушной тревоги. Владимир Зеленский пообещал, что мэр Киева Виталий Кличко понесёт за это ответственность и "отправится в нокаут". Градоначальник парировал, что за бомбоубежища отвечают главы районных администраций. Те в свою очередь призвали Кличко уйти в отставку, а не перекладывать вину на других.

Обложка ©

Getty Images / Danylo Antoniuk / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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