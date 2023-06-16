В Киеве после объявления воздушной тревоги звучат взрывы

Жители Киева сообщают о взрывах в украинской столице. Киевские власти подтверждают, что в области и на подступах к городу работает ПВО.

А ранее киевляне массово жаловались на закрытые бомбоубежища во время воздушной тревоги. Владимир Зеленский пообещал, что мэр Киева Виталий Кличко понесёт за это ответственность и "отправится в нокаут". Градоначальник парировал, что за бомбоубежища отвечают главы районных администраций. Те в свою очередь призвали Кличко уйти в отставку, а не перекладывать вину на других.