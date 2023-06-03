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3 июня, 01:40

Глава киевского района Ратников призвал Кличко вместе уйти в отставку

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку из-за истории с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем. В эфире телеканала "Рада" он назвал это "мужским поступком".

"Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними", — сказал Ратников.

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По словам главы района, в этой ситуации не понятно, за что отвечает мэр. При этом руководители районных администраций почему-то отвечают абсолютно за всё, что происходит в городе, подытожил Ратников.

Ранее Лайф писал, что киевляне массово жалуются на закрытые во время воздушных тревог убежища. Начальник городской военной администрации Сергей Попко распорядился срочно проинспектировать все укрытия.

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Юлия Коновалова
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