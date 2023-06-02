В Киеве задержали четверых человек по делу о закрытом бомбоубежище
В Киеве задержаны четыре человека, подозреваемые в причастности к инциденту с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.
Первому заместителю Деснянской районной администрации, директору медучреждения и его заму вменяется в вину "служебная халатность, повлёкшая тяжкие последствия". Также под подозрением в "оставлении в опасности, которое привело к смерти" охранник. Следствие обыскало два департамента администрации Киева, помещение Деснянской райадминистрации и медучреждение, в котором граждане остались без доступа к укрытию во время воздушной тревоги. Возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность".
Ранее Лайф писал, что киевляне массово жалуются на закрытые во время воздушных тревог убежища. Начальник городской военной администрации Сергей Попко поручил властям срочно проинспектировать все укрытия.
t.me / ДСНС України