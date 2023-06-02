В Киеве задержали четверых человек по делу о закрытом бомбоубежище

В Киеве задержаны четыре человека, подозреваемые в причастности к инциденту с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

Первому заместителю Деснянской районной администрации, директору медучреждения и его заму вменяется в вину "служебная халатность, повлёкшая тяжкие последствия". Также под подозрением в "оставлении в опасности, которое привело к смерти" охранник. Следствие обыскало два департамента администрации Киева, помещение Деснянской райадминистрации и медучреждение, в котором граждане остались без доступа к укрытию во время воздушной тревоги. Возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность".