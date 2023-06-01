"Может быть нокаут": Зеленский пригрозил Кличко из-за закрытых в Киеве бомбоубежищ

Лидер Украины Владимир Зеленский намекнул, что мэр Киева, в прошлом профессиональный боксёр Виталий Кличко может понести ответственность за то, что в украинской столице есть закрытые бомбоубежища. В обращении президент Незалежной использовал спортивную терминологию и пригрозил экс-спортсмену нокаутом.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского в Молдавии. Видео © t.me / "Страна.ua"

Это произошло на пресс-конференции в Молдавии после саммита Европейского политического сообщества, когда он отвечал на вопрос СМИ о ситуации с закрытыми бомбоубежищами. Зеленский пообещал, что последует твёрдая реакция, а ответственность будут нести вполне конкретные люди — "внутренние враги".

"Сказал бы так, может быть нокаут", — заявил Зеленский в конце выступления.