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1 июня, 19:43

"Может быть нокаут": Зеленский пригрозил Кличко из-за закрытых в Киеве бомбоубежищ

Зеленский пригрозил Кличко "нокаутом" из-за закрытых в Киеве бомбоубежищ

Лидер Украины Владимир Зеленский намекнул, что мэр Киева, в прошлом профессиональный боксёр Виталий Кличко может понести ответственность за то, что в украинской столице есть закрытые бомбоубежища. В обращении президент Незалежной использовал спортивную терминологию и пригрозил экс-спортсмену нокаутом.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского в Молдавии. Видео © t.me / "Страна.ua"

Это произошло на пресс-конференции в Молдавии после саммита Европейского политического сообщества, когда он отвечал на вопрос СМИ о ситуации с закрытыми бомбоубежищами. Зеленский пообещал, что последует твёрдая реакция, а ответственность будут нести вполне конкретные люди — "внутренние враги".

"Сказал бы так, может быть нокаут", — заявил Зеленский в конце выступления.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве. В Сети появились фото с их встречи.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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