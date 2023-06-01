Вучич провёл "короткий и хороший" разговор с Зеленским
Вучич пообщался с Зеленским в Кишинёве
Александр Вучич пообщался с Владимиром Зеленским. Обложка © Twitter / Balshone
Президент Сербии Александр Вучич пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве. В Сети появились фото с их встречи.
Как рассказал Вучич, он провёл "короткий и хороший" разговор с Зеленским и премьером Люксембурга Ксавье Беттелем. Сербский лидер также уже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку в связи с обострением ситуации на севере Косова и Метохии.
Ранее Зеленский заявил, что все европейские страны, которые граничат с Россией, должны вступить в Евросоюз и НАТО.