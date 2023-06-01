Регион

Уведомления отключены

1 июня, 14:09

Вучич провёл "короткий и хороший" разговор с Зеленским

Вучич пообщался с Зеленским в Кишинёве

<p>Александр Вучич пообщался с Владимиром Зеленским. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Balshone/status/1664261022214164480" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Balshone</a></p>

Александр Вучич пообщался с Владимиром Зеленским. Обложка © Twitter / Balshone

Президент Сербии Александр Вучич пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве. В Сети появились фото с их встречи.

Как рассказал Вучич, он провёл "короткий и хороший" разговор с Зеленским и премьером Люксембурга Ксавье Беттелем. Сербский лидер также уже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку в связи с обострением ситуации на севере Косова и Метохии.

Вучич пожаловался, что целый год не говорил с Путиным

Вучич пожаловался, что целый год не говорил с Путиным

Ранее Зеленский заявил, что все европейские страны, которые граничат с Россией, должны вступить в Евросоюз и НАТО.

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров