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1 июня, 13:30

Зеленский позвал всех европейских соседей России в НАТО и ЕС

Зеленский: Все граничащие с Россией страны Европы должны вступить в ЕС и НАТО

Все европейские страны, которые граничат с Россией, должны вступить в ЕС и НАТО — с таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский.

На саммите Европейского политического сообщества в Молдавии лидер Незалежной вспомнил вопрос, который ему задал журналист из Китая, почему Киев хочет вступить в Североатлантический альянс. По словам Зеленского, тогда он сказал, что "когда нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны".

Зеленский: Надежды Киева на вступление в НАТО становятся всё более отдалёнными

Зеленский: Надежды Киева на вступление в НАТО становятся всё более отдалёнными

"Нам нужен мир. Поэтому все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы она атаковала их, должны стать полноценными участниками ЕС и НАТО", — сказал украинский лидер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оправдал удары Украины по белгородскому городу Шебекино и недавнюю атаку беспилотников в Москве, заявив о праве Киева "защищать себя".

НАТО отказалось ускорить приём Киева в альянс, но "расщедрилось" на создание специальной комиссии

НАТО отказалось ускорить приём Киева в альянс, но "расщедрилось" на создание специальной комиссии

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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