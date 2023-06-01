Зеленский позвал всех европейских соседей России в НАТО и ЕС
Зеленский: Все граничащие с Россией страны Европы должны вступить в ЕС и НАТО
Все европейские страны, которые граничат с Россией, должны вступить в ЕС и НАТО — с таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский.
На саммите Европейского политического сообщества в Молдавии лидер Незалежной вспомнил вопрос, который ему задал журналист из Китая, почему Киев хочет вступить в Североатлантический альянс. По словам Зеленского, тогда он сказал, что "когда нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны".
"Нам нужен мир. Поэтому все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы она атаковала их, должны стать полноценными участниками ЕС и НАТО", — сказал украинский лидер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оправдал удары Украины по белгородскому городу Шебекино и недавнюю атаку беспилотников в Москве, заявив о праве Киева "защищать себя".
t.me / V_Zelenskiy_official