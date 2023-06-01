НАТО отказалось ускорить приём Киева в альянс, но "расщедрилось" на создание специальной комиссии
Йенс Столтенберг заявил о создании совета Украина – НАТО
Североатлантический альянс не готов предложить Киеву ускоренный путь для вступления, но планирует вместо этого повысить статус комиссии НАТО – Украина. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран – членов НАТО в Осло.
По утверждению Столтенберга, "все страны НАТО согласны, чтобы Украина стала членом альянса", но сейчас основной упор должен быть сделан на обеспечение её обороны и долгосрочную поддержку по её восстановлению.
"Главный вопрос на саммите будет о том, как обеспечить Украину оружием, боеприпасами и запчастями, чтобы она смогла занять больше территорий. Мы готовы повысить статус комиссии НАТО – Украина до совета Украина – НАТО, в котором Украина будет заседать наравне со странами альянса", — сказал генсек.
Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг оправдал удары Украины по белгородскому Шебекину и недавнюю атаку беспилотников в Москве, заявив о праве Киева "защищать себя".
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky