НАТО отказалось ускорить приём Киева в альянс, но "расщедрилось" на создание специальной комиссии

Североатлантический альянс не готов предложить Киеву ускоренный путь для вступления, но планирует вместо этого повысить статус комиссии НАТО – Украина. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран – членов НАТО в Осло.

По утверждению Столтенберга, "все страны НАТО согласны, чтобы Украина стала членом альянса", но сейчас основной упор должен быть сделан на обеспечение её обороны и долгосрочную поддержку по её восстановлению.

"Главный вопрос на саммите будет о том, как обеспечить Украину оружием, боеприпасами и запчастями, чтобы она смогла занять больше территорий. Мы готовы повысить статус комиссии НАТО – Украина до совета Украина – НАТО, в котором Украина будет заседать наравне со странами альянса", — сказал генсек.