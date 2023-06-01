Зеленский: Надежды Киева на вступление в НАТО становятся всё более отдалёнными

Надежды Киева на вступление в НАТО становятся всё более отдалёнными. Это констатировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши надежды становятся всё более и более отдалёнными, и мне жаль, что мне приходится выражать это разочарование здесь", — заявил он в ходе визита в Молдавию.