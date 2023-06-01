Зеленский: Надежды Киева на вступление в НАТО становятся всё более отдалёнными
Надежды Киева на вступление в НАТО становятся всё более отдалёнными. Это констатировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши надежды становятся всё более и более отдалёнными, и мне жаль, что мне приходится выражать это разочарование здесь", — заявил он в ходе визита в Молдавию.
Зеленский добавил, что "пришло время решений" и на саммите альянса летом необходимо принять Украину в качестве нового участника.
При этом западные лидеры неоднократно повторяли о невозможности вступления Украины в НАТО до завершения конфликта. К примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Киеву не попасть в альянс "в обозримом будущем".
ТАСС / AP / Louise Delmotte