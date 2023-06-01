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1 июня, 11:29

Зеленский: Надежды Киева на вступление в НАТО становятся всё более отдалёнными

Надежды Киева на вступление в НАТО становятся всё более отдалёнными. Это констатировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши надежды становятся всё более и более отдалёнными, и мне жаль, что мне приходится выражать это разочарование здесь", — заявил он в ходе визита в Молдавию.

Зеленский добавил, что "пришло время решений" и на саммите альянса летом необходимо принять Украину в качестве нового участника.

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При этом западные лидеры неоднократно повторяли о невозможности вступления Украины в НАТО до завершения конфликта. К примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Киеву не попасть в альянс "в обозримом будущем".

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ТАСС / AP / Louise Delmotte

Александра Вишнякова
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