Ожидание и реальность: Медведев с помощью мема высмеял надежды Украины вступить в ЕС и НАТО

Ожидания Украины встать в один ряд со странами Евросоюза и другими западными государствами не оправдались и сейчас она ближе к Афганистану, Ираку, Сирии, Ливии и Йемену. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Мем в телеграм-канале Дмитрия Медведева об ожиданиях Украины встать в один ряд со странами Запада. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев

В своём Telegram-канале политик опубликовал популярную картинку с шуткой про ожидания и реальность и подписью "Ты скоро будешь одним из нас". Ожидания показаны изображением Украины среди США, Великобритании, ЕС и НАТО, а реальность — рисунком, где Незалежная находится в кругу стран, где произошли крупные конфликты.