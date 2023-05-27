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27 мая, 08:13

Ожидание и реальность: Медведев с помощью мема высмеял надежды Украины вступить в ЕС и НАТО

Медведев мемом высмеял ожидания Украины встать в один ряд со странами Запада

Ожидания Украины встать в один ряд со странами Евросоюза и другими западными государствами не оправдались и сейчас она ближе к Афганистану, Ираку, Сирии, Ливии и Йемену. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Мем в телеграм-канале Дмитрия Медведева об ожиданиях Украины встать в один ряд со странами Запада. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев

Мем в телеграм-канале Дмитрия Медведева об ожиданиях Украины встать в один ряд со странами Запада. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев

В своём Telegram-канале политик опубликовал популярную картинку с шуткой про ожидания и реальность и подписью "Ты скоро будешь одним из нас". Ожидания показаны изображением Украины среди США, Великобритании, ЕС и НАТО, а реальность — рисунком, где Незалежная находится в кругу стран, где произошли крупные конфликты.

Медведев: Переговоры с Украиной невозможны, пока у власти Зеленский

Медведев: Переговоры с Украиной невозможны, пока у власти Зеленский

Ранее Медведев спрогнозировал три пути распада Украины. По одной из его версий, территории Незалежной после завершения специальной военной операции разделят Россия и страны Евросоюза.

Обложка ©

ТАСС / Екатерина Штукина

Никита Никонов
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