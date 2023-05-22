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22 мая, 10:16

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украине не попасть в НАТО "в обозримом будущем"

Украине не попасть в НАТО в обозримом будущем. Такой неутешительный прогноз Киеву дал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Всем ясно, что в обозримом будущем этого не будет", — сказал он в интервью изданию Welt.

По его словам, сейчас можно говорить лишь о поддержке Украины и её защите. Шольц также упомянул о гарантиях безопасности, которые могут быть даны Киеву после окончания конфликта. Однако "до этого ещё далеко", подчеркнул канцлер.

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При этом недавно Украина всё же стала членом НАТО, но не всего блока, а лишь Центра по киберобороне альянса. Что же касается полноправного членства в Североатлантическом альянсе, то Киеву уже неоднократно повторяли, что до завершения конфликта это исключено.

Обложка ©

ТАСС / EPA / FRIEDEMANN VOGEL / POOL

Максим Плетнёв
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