Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украине не попасть в НАТО "в обозримом будущем"

"Всем ясно, что в обозримом будущем этого не будет", — сказал он в интервью изданию Welt.

По его словам, сейчас можно говорить лишь о поддержке Украины и её защите. Шольц также упомянул о гарантиях безопасности, которые могут быть даны Киеву после окончания конфликта. Однако "до этого ещё далеко", подчеркнул канцлер.