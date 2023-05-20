В США назвали три причины не принимать в НАТО Уккраину
Американский аналитик Джон Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО
Если Украина вступит в Североатлантический альянс, то это сорвёт процесс политического урегулирования конфликта, а также убедит Москву в правильности своей политики. Такое мнение высказал американский военный эксперт Джон Дени и назвал три главные не принимать Незалежную в НАТО.
В статье для журнала Foreign Policy Дени настаивает на том, что если Украина вступит в НАТО это подорвёт возможность мирного решения конфликта, а также увеличит возможность эскалации.
"Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашение является наиболее вероятным путём к окончанию военных действий", — считает аналитик.
Во вторых, членство Украины в НАТО также убедит Россию в правильности выбранной ей политики и усугубит противостояние с Западом, продолжил эксперт. И в-третьих, в случае вступления Незалежной в альянс, его устои будут подорваны.
Украина же, по словам военного эксперта, в целом не готова стать частью НАТО. Основаниями для такого мнения он назвал низкий уровень демократических основ и приверженности западным ценностям в стране.
Ранее бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО. Он объяснил это стремлением к безопасности Европы, поскольку в таком случае Киев не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне. А зампред председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 4 пунктах показал, почему Киссинджер неправ.
Flickr / NATO