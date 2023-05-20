В США назвали три причины не принимать в НАТО Уккраину

Если Украина вступит в Североатлантический альянс, то это сорвёт процесс политического урегулирования конфликта, а также убедит Москву в правильности своей политики. Такое мнение высказал американский военный эксперт Джон Дени и назвал три главные не принимать Незалежную в НАТО.

В статье для журнала Foreign Policy Дени настаивает на том, что если Украина вступит в НАТО это подорвёт возможность мирного решения конфликта, а также увеличит возможность эскалации.

"Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашение является наиболее вероятным путём к окончанию военных действий", — считает аналитик.

Во вторых, членство Украины в НАТО также убедит Россию в правильности выбранной ей политики и усугубит противостояние с Западом, продолжил эксперт. И в-третьих, в случае вступления Незалежной в альянс, его устои будут подорваны.

Украина же, по словам военного эксперта, в целом не готова стать частью НАТО. Основаниями для такого мнения он назвал низкий уровень демократических основ и приверженности западным ценностям в стране.