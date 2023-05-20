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20 мая, 02:39

В США назвали три причины не принимать в НАТО Уккраину

Американский аналитик Джон Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО

Если Украина вступит в Североатлантический альянс, то это сорвёт процесс политического урегулирования конфликта, а также убедит Москву в правильности своей политики. Такое мнение высказал американский военный эксперт Джон Дени и назвал три главные не принимать Незалежную в НАТО.

В статье для журнала Foreign Policy Дени настаивает на том, что если Украина вступит в НАТО это подорвёт возможность мирного решения конфликта, а также увеличит возможность эскалации.

"Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашение является наиболее вероятным путём к окончанию военных действий", — считает аналитик.

Во вторых, членство Украины в НАТО также убедит Россию в правильности выбранной ей политики и усугубит противостояние с Западом, продолжил эксперт. И в-третьих, в случае вступления Незалежной в альянс, его устои будут подорваны.

Украина же, по словам военного эксперта, в целом не готова стать частью НАТО. Основаниями для такого мнения он назвал низкий уровень демократических основ и приверженности западным ценностям в стране.

В Лондоне туманно высказались о будущем Украины в НАТО

В Лондоне туманно высказались о будущем Украины в НАТО

Ранее бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО. Он объяснил это стремлением к безопасности Европы, поскольку в таком случае Киев не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне. А зампред председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 4 пунктах показал, почему Киссинджер неправ.

Обложка ©

Flickr / NATO

Арина Родионова
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