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18 мая, 00:35

Киссинджер объяснил, зачем Украина нужна в НАТО

Киссинджер призвал принять Украину в НАТО из-за неопытности её руководства

Украину нужно принять в НАТО, ведь она становится страной с лучшим вооружением и наименее опытным руководством. Так считает бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

Как он отметил в интервью британской газете The Economist, если спецоперация всё же закончится не в пользу Москвы, мир получит "недовольную Россию, но также недовольную Украину".

"Ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне", — сказал он.

В Лондоне туманно высказались о будущем Украины в НАТО

В Лондоне туманно высказались о будущем Украины в НАТО

Киссинджер добавил, что, если бы у него была возможность поговорить с Владимиром Путиным, он сказал бы ему, что с Украиной в НАТО "ему тоже было бы безопаснее". Однако видеть Киев в составе блока не хотят европейцы, предпочитая вооружать его и заставлять обороняться.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас напомнила Украине, что ей не попасть в НАТО, пока продолжается конфликт. Кроме того, Каллас заявила о необходимости увеличить военную помощь стране.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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