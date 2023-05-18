Киссинджер объяснил, зачем Украина нужна в НАТО

Украину нужно принять в НАТО, ведь она становится страной с лучшим вооружением и наименее опытным руководством. Так считает бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

Как он отметил в интервью британской газете The Economist, если спецоперация всё же закончится не в пользу Москвы, мир получит "недовольную Россию, но также недовольную Украину".

"Ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне", — сказал он.

Киссинджер добавил, что, если бы у него была возможность поговорить с Владимиром Путиным, он сказал бы ему, что с Украиной в НАТО "ему тоже было бы безопаснее". Однако видеть Киев в составе блока не хотят европейцы, предпочитая вооружать его и заставлять обороняться.