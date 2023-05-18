Медведев в 4 пунктах показал, почему Киссинджер неправ, призывая принять Украину в НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру, который призвал принять Украину в НАТО. Российский политик с помощью четырёх пунктов доказал, что Киссинджер неправ.

"Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители", — отметил Медведев в телеграм-канале и по пунктам расписал, что же произойдёт. НАТО уже ведёт гибридную войну с нашей страной. Украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории. Нам придётся жёстко на это отвечать всеми возможными средствами и… Вот вам статья 5 Вашингтонского договора (нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. — Прим. Лайфа).

Таким образом, по мнению Медведева, принятие Киева в альянс не только не позволит загасить конфликт, но и ещё больше его разожжёт. И теперь уже официально — с участием всего НАТО.