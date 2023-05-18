Медведев в 4 пунктах показал, почему Киссинджер неправ, призывая принять Украину в НАТО
Медведев не согласился с Киссинджером, который призвал принять Украину в НАТО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина, © Getty Images / Adam Berry
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру, который призвал принять Украину в НАТО. Российский политик с помощью четырёх пунктов доказал, что Киссинджер неправ.
"Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители", — отметил Медведев в телеграм-канале и по пунктам расписал, что же произойдёт.
- НАТО уже ведёт гибридную войну с нашей страной.
- Украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории.
- Нам придётся жёстко на это отвечать всеми возможными средствами и…
- Вот вам статья 5 Вашингтонского договора (нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. — Прим. Лайфа).
Таким образом, по мнению Медведева, принятие Киева в альянс не только не позволит загасить конфликт, но и ещё больше его разожжёт. И теперь уже официально — с участием всего НАТО.
Напомним, ранее бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО. Он объяснил это стремлением к безопасности Европы, поскольку в таком случае Киев не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.