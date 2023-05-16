Украина стала участницей Центра НАТО по киберобороне
МИД Украины сообщил о принятии страны в Центр НАТО по вопросам киберзащиты
Украину приняли в Центр по киберобороне НАТО. Фото © Twitter / MFA of Ukraine
Украина вошла в Центр НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE), её флаг подняли у штаб-квартиры объединения в Таллине. Об этом сообщает украинский МИД.
"Сегодня в штаб-квартире Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру", — написано в его аккаунте в Twitter.
Киев поблагодарил участников киберцентра за оказанное доверие, а также "особую признательность" выразил властям Эстонии. Украина направляла запрос ещё в 2021 году, но изначально Венгрия заблокировала её принятие. Сам центр появился в 2008 году по предложению Таллина.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна ожидает получить политическое приглашение в НАТО на саммите блока, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.