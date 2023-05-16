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16 мая, 13:43

Украина стала участницей Центра НАТО по киберобороне

МИД Украины сообщил о принятии страны в Центр НАТО по вопросам киберзащиты

<p>Украину приняли в Центр по киберобороне НАТО. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1658432462689652738?cxt=HHwWhMC-6bfi94MuAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MFA of Ukraine</a></p>

Украину приняли в Центр по киберобороне НАТО. Фото © Twitter / MFA of Ukraine

Украина вошла в Центр НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE), её флаг подняли у штаб-квартиры объединения в Таллине. Об этом сообщает украинский МИД.

"Сегодня в штаб-квартире Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру", написано в его аккаунте в Twitter.

Киев поблагодарил участников киберцентра за оказанное доверие, а также "особую признательность" выразил властям Эстонии. Украина направляла запрос ещё в 2021 году, но изначально Венгрия заблокировала её принятие. Сам центр появился в 2008 году по предложению Таллина.

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СМИ узнали, что готовы предложить Украине в НАТО

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна ожидает получить политическое приглашение в НАТО на саммите блока, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.

Татьяна Миссуми
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