НАТО оправдало украинские удары по Москве и приграничным регионам России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оправдал удары Украины по белгородскому Шебекину и недавнюю атаку беспилотников в Москве, заявив о праве Киева "защищать себя". Речь об этом зашла в четверг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Североатлантический альянс будет продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется", но при этом отказался считать НАТО стороной конфликта.