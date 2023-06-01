НАТО оправдало украинские удары по Москве и приграничным регионам России
Генсек НАТО Столтенберг заявил о праве Украины на защиту после ударов по России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг оправдал удары Украины по белгородскому Шебекину и недавнюю атаку беспилотников в Москве, заявив о праве Киева "защищать себя". Речь об этом зашла в четверг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
"Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя", — сказал Столтенберг.
Он добавил, что Североатлантический альянс будет продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется", но при этом отказался считать НАТО стороной конфликта.
"Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта", — отметил генсек альянса.
Напомним, что ВСУ продолжают массированные обстрелы Шебекина Белгородской области. Так, утром 1 июня губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия на протяжении часа вела обстрел города. Всего было три прилёта: в 12 часов ночи, в 03:40 и в 05:15. По последним данным, пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет.
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