НАТО подготовило секретный план в случае прямого военного столкновения с Россией, который планируют представить на саммите альянса. Об этом написал обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис. Он заявил, что в Вильнюсе покажут "тысячи страниц" первого со времён холодной войны подробного сценария конфронтации с РФ.

Как заметил Дэвис, эти документы готовились за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов. Над планом работали постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другие должностные лица блока.

"Поскольку НАТО усиливает влияние на мировой арене делах после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьёзную проблему для демократического надзора", — пишет Дэвис.

Обозреватель аргументировал наличие такого документа словами председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. Тот заявил о том, что странам блока нужно быть в любой момент готовыми к возможному конфликту. Саммит в литовской столице пройдет 11—12 июля.