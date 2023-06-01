Зеленский выдвинул чёткое условие, без которого на саммит НАТО он не поедет

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул лидерам стран НАТО, что не собирается ехать на июльский саммит в Вильнюсе, если не получит дорожную карту по вступлению Незалежной в альянс, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

"Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению", — пишет издание.