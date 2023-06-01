Зеленский выдвинул чёткое условие, без которого на саммит НАТО он не поедет
FT: Зеленский отказался ехать на саммит НАТО без дорожной карты по вступлению
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул лидерам стран НАТО, что не собирается ехать на июльский саммит в Вильнюсе, если не получит дорожную карту по вступлению Незалежной в альянс, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
"Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению", — пишет издание.
Напомним, что в конце февраля этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил журналистам, что пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на следующий саммит альянса, который пройдёт 11–12 июля в литовском Вильнюсе.
t.me / Zelenskiy Official