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31 мая, 21:22

Зеленский выдвинул чёткое условие, без которого на саммит НАТО он не поедет

FT: Зеленский отказался ехать на саммит НАТО без дорожной карты по вступлению

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул лидерам стран НАТО, что не собирается ехать на июльский саммит в Вильнюсе, если не получит дорожную карту по вступлению Незалежной в альянс, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

"Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению", — пишет издание.

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Напомним, что в конце февраля этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил журналистам, что пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на следующий саммит альянса, который пройдёт 11–12 июля в литовском Вильнюсе.

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t.me / Zelenskiy Official

Анатолий Симоненко
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